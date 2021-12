Kreis Altenkirchen

Auch im Kreis Altenkirchen: Als „Spaziergänge“ getarnte Demonstrationen erneut untersagt

Mit einer neuen Allgemeinverfügung, die am Montag in Kraft tritt, untersagt die Kreisverwaltung Altenkirchen erneut als „Spaziergänge“ deklarierte unangemeldete Demonstrationen für das gesamte Kreisgebiet. Konkret benannt wird der „am Montag, den 3. Januar 2022 um 18 Uhr geplante und beworbene, aber nicht angemeldete sog. ,Montagsspaziergang' in Altenkirchen“.