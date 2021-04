Auch im AK-Land: Lockdowns sind für Depressive noch belastender

Jennifer Schwarz (Name von der Redaktion geändert) ist Anfang 40 und wohnt irgendwo im Kreis Altenkirchen. Aufgrund einiger physischer Vorerkrankungen gehört sie zur Corona-Risikogruppe. Doch ist es dieser Tage insbesondere ihre Psyche, die sie an den Rand der Verzweiflung treibt. „Ich leide seit meiner Teenagerzeit an Depressionen“, erklärt Schwarz im RZ-Gespräch. „Die kommen immer wieder. Vor Corona habe ich sie aber immer noch gut in den Griff bekommen.“ Doch in dieser schweren Pandemiezeit wolle ihr dies einfach nicht mehr gelingen. Aus einer Vielzahl von Gründen. Aber der Reihe nach.