Plus Betzdorf Auch für einen Betzdorf-Krimi wird recherchiert: Autor Micha Krämer erläutert Arbeitsweise Von Claudia Geimer i Gast auf der Couch war auch der Dichter und Autor Mario Görög (2. von rechts) im Gespräch mit Moderator Markus Büth, Micha Krämer und Paulina. Als Gastgeschenk hatte der Wallmenrother ein von ihm gemaltes Kunstwerk mit Frosch und Waffe mitgebracht. Foto: Claudia Geimer Nein, Marcus Franke ist nicht eifersüchtig auf seine populäre „Kollegin“ Nina Moretti. Im Gegenteil. „Es macht einen schon stolz, auf derselben Dienststelle zu arbeiten“, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Betzdorf entspannt und locker im Gespräch mit Autor Micha Krämer und Moderator Markus Büth. Lesezeit: 4 Minuten

Mit dem Ersten Hauptkommissar – an dem Abend in Zivil unterwegs – hat Micha Krämer zu seiner Premierenlesung in der voll besetzen Stadthalle in Betzdorf einen spannenden Gast eingeladen. Wie geht die Betzdorfer Polizei mit der „Konkurrenz“ aus den Krimis um? Mit dem Buch „Der Tod der Bienenkönigin“ ist gerade ...