Plus Mudersbach/Region Auch für die Ponys ist ein Baum geschmückt: Wie der Zirkus Trumpf die Weihnachtestage verbringt Ein Besuch bei der Zirkusfamilie Trumpf, die derzeit in Mudersbach gastiert. Von www.circus.trumpf.net

Wie feiert eine Zirkusfamilie Weihnachten? Diese Frage kann Marcel Trumpf, ein Mitglied der in der siebten Generation tätigen Familie des Zirkus Trumpf, der derzeit in Mudersbach gastiert, schnell beantworten: „Natürlich wird bei uns im Zelt gefeiert! Nachdem der Vorhang an Heiligabend gefallen ist und die Besucher sich auf den Heimweg ...