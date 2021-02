Anhaltend groß ist in Birken-Honigsessen die Nachfrage nach Baugrundstücken. 21 schriftliche Interessensbekundungen lägen ihm zurzeit vor, sagte Ortsbürgermeister Hubert Wagner in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates. Das Interesse bezieht sich vor allem auf das beabsichtigte Wohnbaugebiet „Oststraße“, mit welchem die Ortsgemeinde dem Wunsch potenzieller Bauherren entgegenkommen möchte. In der Ratssitzung stellte Planer Volker von Weschpfennig den Entwurf für dieses Baugebiet vor.