Derschen

Eine ungewöhnliche Aufregung verbreitete sich kürzlich in der Kita „Wirbelwind“ in Derschen. Die Kinder klebten förmlich an der Fensterscheibe: „Was macht der Bürgermeister denn da?“ Ihr Blick fiel auf die neue Seilbahn. Ortsbürgermeister Volker Wisser machte sich daran, das neue Spielgerät unterhalb der Kita zu testen: Mit einem Schwung sauste er quer über die Wiese – ein lustiges Spektakel für die Jungen und Mädchen.