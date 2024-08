Plus Wissen

„Athos“ hält sich nur drei Monate: Alte Post in Wissen schon wieder ohne Pächter

i Nach nur drei Monaten steht das Traditionsgasthaus Alte Post schon wieder ohne Pächter dar. Nur das Reklameschild an der Fassade erinnert noch an das Restaurant Athos. Foto: Elmar Hering

Nur ein knappes Vierteljahr konnten sich die hungrigen Gäste an Gyros, Bifteki und Souvlaki erfreuen, jetzt ist das griechische Restaurant Athos in der Alten Post in Wissen schon wieder dicht. Letztlich entsprachen wohl Gäste- und Umsatzzahlen nicht den Erwartungen des Pächters.