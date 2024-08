Plus Kircheib Atemberaubende Hommage an den King Von Julia Hilgeroth-Buchner i Stolze Museumsbesitzer: Unzählige Raritäten rund um den „King of Rock´n Roll“ haben Irma Stanton und Jonny Winters aus Kircheib-Neuenhof im Laufe der Jahre zusammengetragen. Fotos: Julia Hilgeroth-Buchner Foto: Julia Hilgeroth-Buchner/Rhein-Zeitung Wer dem King of Rock'n'Roll huldigen will, kann natürlich nach Memphis fahren – muss es aber nicht. Denn im Westerwald gibt es ein Museum, das selbst eingefleischte Fans begeistern dürfte. Lesezeit: 4 Minuten

Wald, Wiesen, Kühe: Der kleine Kircheiber Ortsteil Neuenhof hat alles, was ländliche Idylle braucht. Deshalb ist es auch kaum vorstellbar, dass gerade in dieser Beschaulichkeit das einzige Elvis-Museum Deutschlands zu finden sein soll. Und doch weist eine mannshohe Figur des „King of Rock'n'Roll“ am Dorfstraßenrand den Weg in die Röttgenstraße. Seit ...