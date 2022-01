Sie gilt zwar als äußerst scheue Zeitgenossin und macht sich gerne rar, fühlt sich aber nichtsdestotrotz auch in den Wäldern des Westerwaldes und des Siegerlandes zu Hause: Die Rede ist von der Wildkatze – elegant, anmutig, ein kleiner Waldtiger mit eigenem, wilden Charakter. „Felis silvestris“, so ihr lateinischer Name, ist eine der seltensten Säugetierarten Europas und steht daher heute unter strengem Schutz.