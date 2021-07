Der Bürgerpark in Niederfischbach, den es erst seit gut zehn Jahren gibt, hat bereits einiges zu bieten. Doch an einer Sache mangelt es ihm: an Besuchern. Damit das künftig besser wird, ziehen Bauhof, Bürger und Gemeinde an einem Strang, um den Park attraktiver zu gestalten. Erste Verbesserungen und Neuerungen sind bereits sichtbar.