Arche und Paradies: Zwei Feste in Altenkirchen im Zeichen der Nachbarschaft

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Im Interkulturellen Garten Querbeet feierten kleine und große Naturfreunde aus ganz unterschiedlichen Ländern das 15-jährige Bestehen der Anlage, aber auch das neue Insektenhotel. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Der Kiefernweg stand am Sonntag ganz im Zeichen der Zukunftsgestaltung: Das evangelische Gemeindefest in der Kita Arche bildete den feierlichen Rahmen für den Spatenstich zum anstehenden Anbau von Küche und Ruheraum. Und da die Einrichtung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Interkulturellen Garten Querbeet liegt, konnten die Festbesucher einfach durch die geöffnete Pforte spazieren, um sich dort über biologischen Gartenbau zu informieren und das 15-jährige Bestehen des grünen Paradieses mitzufeiern.