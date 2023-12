Plus Kreis Altenkirchen Arbeitsagentur zufrieden: Ausbildung steht im Kreis Altenkirchen wieder höher im Kurs Erfreuliche Nachrichten aus der regionalen Agentur für Arbeit: Die Bilanz des Ausbildungsjahres 2022/2023 für den Kreis Altenkirchen fällt besser aus als erwartet: Zwischen Oktober 2022 und September 2023 meldeten sich 697 junge Menschen bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur Neuwied mit dem Wunsch, eine Ausbildung zu beginnen. Das sind immerhin 35 Personen mehr als im Jahr zuvor. Von Markus Kratzer

Zugleich meldeten die Betriebe im AK-Land, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, 746 Ausbildungsstellen – auch hier gibt es ein Plus von 48 Stellen. Blickt man in den gesamten Agenturbezirk, der die Landkreise Altenkirchen und Neuwied umfasst, so stieg die Zahl der Bewerber binnen eines Jahres von 1578 auf 1610, die ...