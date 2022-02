Eines der größten privaten Bauprojekte der jüngeren Zeit in der Kreisstadt ist größtenteils abgeschlossen. Am Dienstag, 1. März, eröffnet die Convivo Unternehmensgruppe als Betreiberin den Seniorenpark an der Hochstraße, wie sie gemeinsam mit der Meyer Bauunternehmung, die das Projekt entwickelt und baulich realisiert hat, mitteilt.