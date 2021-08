Arbeiten an der L 278 und L 289: Kommunen fordern mit Nachdruck einen Ausbau der Straßen

Die Unzufriedenheit wächst, ebenso das solidarische Auftreten gegenüber dem Land: In einer gemeinsamen Sitzung haben die Bauausschüsse der Stadt Wissen und der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen ihrer Forderung nach dem Ausbau zweier Landesstraßen Nachdruck verliehen. Unterstützung erhalten sie dabei von Selbachs Ortsbürgermeister Matthias Grohs. Die Lokalpolitiker sind es leid, in Sachen L 278 (von Wissen in Richtung Morsbach und A 4) und L 289 (in Richtung Brunken) vertröstet zu werden – zu schadhaft und zu gefährlich seien manche Stellen.