Plus Betzdorf/Kirchen

Apotheke in Betzdorf verkauft: Der Löwe und das Ginkgoblatt sind jetzt ein Team

Von Claudia Geimer

i Das neue, grüne Erscheinungsbild fällt ins Auge: Der promovierte Pharmazeut Stefan Henke hat sowohl die Gertruden-Apotheke in Kirchen als auch die Löwen-Apotheke in Betzdorf übernommen. Die ehemalige Inhaberin Sabine Alberts-Wingenfeld bleibt Filialleiterin der Löwen-Apotheke und freut sich, dass die Weichen für die Zukunft gestellt sind. Foto: Claudia Geimer

Wer in den vergangenen Wochen aufmerksam durch die Betzdorfer Fußgängerzone Richtung Bahnhof gegangen ist, dem dürfte die farbliche Veränderung an der Löwen-Apotheke aufgefallen sein. Statt Rot dominiert dort nun die Farbe Grün am Eingang, in den Auslagen und auch im Geschäft.