Gesprächsthema Nummer eins in den Dörfern Epgert und Krunkel ist derzeit wohl nicht etwa die Corona-Pandemie. Für Meinungsverschiedenheiten und Aufregung sorgt vielmehr die Baustelle in der Ortsdurchfahrt, durch die einige Umleitungen in Kauf genommen werden müssen. Und dies nicht nur von Pendlern, leidgeplagt ist auch so manch ein Anlieger.