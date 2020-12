Antrag zurückgezogen: Kein Förderverein für nachhaltige Landwirtschaft im Kreis Altenkirchen

Kreis Altenkirchen

Schön ist es ja, wenn man feststellt, dass etwas nicht benötigt wird, weil (derzeit) alles gut so ist. So geschehen auf der jüngsten Sitzung des Kreistagsausschusses für Demografie, Regional- und Kreisentwicklung. Eigentlich galt es nämlich, sich, einem Antrag der SPD-Fraktion nach, Gedanken über einen Förderverein für nachhaltige Landwirtschaft zu machen. Dieser sollte für nachhaltiges Wirtschaften und Konsumieren werben sowie durch Veranstaltungen oder Beratungsangebote auf das Thema hinweisen. Doch die Genossen zogen ihren Antrag zurück. Es gäbe schon viele Initiativen im Kreis, so der Tenor durch alle Fraktionen hindurch. Bernd Becker (SPD) zeigte sich dankbar für die gründliche Aufarbeitung des Themas, in dem sich die Verwaltung der Vielzahl an Initiativen gewidmet hatte. Zudem sprach sich Becker nun dafür aus, dass sich solche Initiativen ohnehin besser aus sich heraus entwickeln sollten, statt dass man es „von oben diktiert“.