Kirchen

Ansturm auf „mobile“ Impfstelle in Kirche: Mehr als 1.000 Impfungen an den ersten zwei Tagen

Einen wahren Ansturm verzeichnete die „mobile“ Impfstelle auf dem Parkdeck in der Kirchener Lindenstraße. Gleich an den ersten beiden Tagen holten sich insgesamt 1076 Personen ihre Corona-Impfung ab, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Überraschend hoch war dabei der Anteil an Erstimpfungen mit rund 40 Prozent. Dabei nahmen die Impfwilligen zum Teil mehrstündige Wartezeiten geduldig in Kauf.