Anstieg im ersten Quartal um 39 Prozent: Insolvenzen im AK-Land nehmen zu

Und dennoch ist der Kreis Altenkirchen alles andere als ein Hotspot der Insolvenzen. Denn mit 1,9 Fällen je 10.000 Einwohner rangiert man deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 2,7.

Auch in unseren Nachbarkreisen ist die Zahlungsunfähigkeit von Verbrauchern ein größeres Problem. Der Kreis Neuwied meldet zu Jahresbeginn 38 Fälle, 16 mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Hier liegt die Quote bei 2,1 Fällen je 10 000 Einwohner. Im Westerwaldkreis stieg die Zahl innerhalb eines Jahres von 22 auf 53, was einer Quote von 2,6 entspricht. kra