Anspruchsvolle Übung in Daaden: Junge Feuerwehrleute sind gut ausgebildet

Von Gaby Wertebach

i Auf dem Gelände des Bödenpresswerks in der Betzdorfer Straße in Daaden fand die alljährliche Abschlussübung der Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf statt. Die jungen Feuerwehrleute spritzten mit Begeisterung die Halle und das Hallendach ab. Foto: Gaby Werthebach

Aufregung am Freitagabend in Daaden: Nach Eingang eines Alarms fuhren gleich sieben Feuerwehrautos mit Sirene und Blaulicht durch die Stadt. Ziel war das Bödenpresswerk in der Betzdorfer Straße. Glücklicherweise handelte es sich bei dem Brand in der Produktionshalle des Betriebes, bei dem mehrere Personen in Gefahr geraten waren, um ein nachgestelltes Szenario. Auf dem Gelände fand die alljährliche Abschlussübung der Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf mit zahlreichen Zuschauern statt.