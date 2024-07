Plus Kirchen

Anruferin schreckt Polizei Betzdorf auf: Ein Krokodil in der Sieg?

i Symbolbild: Ein vermeintliches Krokodil in der Sieg sorgte in Kirchen für Aufregung. Foto: Facundo Arrizabalaga/picture alliance / dpa

„Nessie“ lässt grüßen: Am Montagmorgen erhielt die Polizei Betzdorf einen Anruf, dass in der Sieg bei Kirchen ein Krokodil schwimme. Die Anruferin erklärte, dass ein Bekannter das Tier soeben gefilmt und in seinen Status hochgeladen habe. Nun mache man sich Sorgen, dass jemandem etwas passieren könne. Die Polizei Betzdorf überprüfte das Video, schickte einen Streifenwagen an die Sieg.