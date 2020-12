Kreis Altenkirchen

Die Corona-Teststelle in Hamm nimmt am Mittwoch, 16. September, ihre Arbeit auf. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Wiens hat dazu separate Räume im ehemaligen Hermes-Gebäude in der Schützenstraße bezogen. Hier gibt es einen entsprechenden Empfangs- und Wartebereich sowie einen Raum für die eigentliche Testung. Die wichtigsten Fragen beantwortet die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung: