Bereits der zweite Winter unter Pandemiebedingungen – nicht nur für Erwachsene eine Herausforderung. Denn mit Corona gehen Ängste und Einschränkungen einher. Das Leben, so wie wir es gewohnt waren, ist vorbei. Lockdowns, Masken- und Impfpflicht, Krankheit, Tod. All das müssen auch die Kinder verkraften. Wir sprachen deshalb mit Dr. Michael Fuchs von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen.