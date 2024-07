Plus Betzdorf „Angriff“ auf Traumgarten: Wie ein Betzdorfer seinen Buchsbaum schützt Von Gaby Wertebach i Gerhard Miksche zeigt stolz seinen Knotengarten. Die traumhafte Außenanlage wird auch durch den Buchsbaumzünsler bedroht. Doch der Betzdorfer setzt sich zur Wehr – unter anderem mit dem Hochdruckreiniger und mit Algenkalk. Fotos: Gaby Wertebach Foto: Gaby Wertebach Gerhard Miksches Garten in der Weberstraße in Betzdorf ist ein Traum. 1350 Quadratmeter laden ein zum Verweilen ein. Überall finden sich verwunschene Ecken, kleine Lauben und dekorative Sitzecken. Als er die 1912 erbaute Villa im englischen Landhausstil, die 1945 den Weltkriegsbomben zum Opfer fiel und 1949 neu erbaut wurde, samt Garten vor 21 Jahren käuflich erwarb, da stand er vor einer großen Herausforderung. Lesezeit: 3 Minuten

Der historische Garten war total verwildert, wie Miksche auf alten Fotos dokumentiert. Er ließ sich nicht entmutigen, nahm das Projekt Gartengestaltung in Angriff und machte in all den Jahren mit viel Arbeit daraus ein sehenswertes Schmuckstück. Jetzt hat Gerhard Miksche allerdings ein ganz großes Problem. Egal ob Buchsbaum als Hecke oder ...