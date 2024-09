Plus Betzdorf

Angriff auf Polizeibeamte: Ausschreitungen überschatten Start des Schützenfestes in Betzdorf

i In der Freitagnacht war eine Auseinandersetzung am Rande des Rockkonzerts im Betzdorfer Festzelt derart eskaliert, dass Polizeibeamte getreten und geschlagen wurden. Foto: Daniel-D. Pirker

Die inoffizielle Regel, wonach das zweite Septemberwochenende in Betzdorf verregnet ist, gilt schon länger nicht mehr. Bei bestem Sommerwetter konnte das traditionelle Schützenfest nun wieder starten. Die Vorsitzende des Schützenvereins, Sabina Kniep, zieht dann auch ein positives Zwischenfazit. Überschattet wurde der Start allerdings von einer Ausschreitung am Rande des Rockkonzerts in der Freitagnacht.