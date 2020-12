Wissen/Hachenburg

Er trägt regelmäßig einen markanten Ledermantel aus dem Dritten Reich, soll Kontakte in die rechte Szene haben und für Ausschreitungen im Hachenburger Rathaus verantwortlich sein: Ein 43-jähriger Mann aus der Löwenstadt muss sich seit Mittwoch vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Hachenburgs Bürgermeister Peter Klöckner im Rathaus der Verbandsgemeinde tätlich angegriffen zu haben. Zudem soll er im Streit mit seinem Ex-Vermieter diesen mit einem Messer bedroht haben. Doch der in Altenkirchen geborene Angeklagte, der zurzeit stationär in der Psychiatrie in Wissen untergebracht ist, präsentierte der Strafkammer am Landgericht Koblenz seine ganz eigenen Theorien.