Angemeldete Kundgebung in Betzdorf: Demo für Frieden und gegen Regierungspolitik

Rund 60 Demonstranten haben sich am frühen Freitagabend vor der Betzdorfer Stadthalle zusammengefunden, um gegen die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Anlass ist der Auftritt der liberalen Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf einer FDP-Veranstaltung ab 18.30 Uhr.

In Betzdorf machten diese Demonstranten deutlich, was sie von Kriegsbeteiligung halten.

Teils gehören die Demonstranten einem Protestkonvoi an, der in Hamm startete und in Betzdorf von der Polizei auf den Schützenplatz geleitet wurde. Laut einer Sprecherin wollen die Teilnehmer ein Signal aussenden gegen Steuererhöhungen, Stichwort unter anderem Agrardiesel, und grundsätzlich gegen Belastungen für den Mittelstand. Der Protest richtet sich insbesondere auch gegen die deutsche Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland.