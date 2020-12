Altenkirchen

Gleich zu Beginn der Verhandlung vor dem Altenkirchener Amtsgericht hat der 50-jährige Angeklagte all seine ihm vorgeworfenen Taten gestanden. „Es macht auch keinen Sinn, das zu bestreiten“, so sein Anwalt. Dem Mann aus Altenkirchen wurde zur Last gelegt, zwischen September 2017 und März 2019 in vier Fällen über den PC beziehungsweise sein Smartphone eindeutig kinderpornografische Bilddateien versandt und heruntergeladen zu haben. Dafür kassierte er nun eine Haftstrafe von neun Monaten, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, und eine Geldstrafe.