Angeklagter soll auf Polizistin gespuckt haben: Hat die Polizei den Falschen angezeigt?

i Ein 56-Jähriger soll eine Polizistin bespuckt haben. Aber die Tat lässt sich nicht beweisen. Foto: Thomas Leurs

Da hat Michael K. (Name geändert) aus Herdorf nicht schlecht gestaunt, als eines Tages eine Vorladung vor Gericht in seinem Briefkasten landete. Der Tatvorwurf lautete: tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Zum Gerichtstermin gibt der 56-Jährige an, sich nicht an die Tat erinnern zu können, und hat seinen Nachbar in Verdacht. Hat die Polizei den Falschen angezeigt?