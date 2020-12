Niederfischbach

Während des sogenannten Lockdowns verbrachten viele Menschen ihre Zeit mit einem guten Buch, doch an Nachschub zu gelangen, war im Frühjahr mitunter gar nicht so leicht. Die Katholische öffentliche Bücherei (KöB) in Niederfischbach sprang ein und stellte einen Lieferservice auf die Beine, den Personen aus der Risikogruppe auch jetzt wieder in Anspruch nehmen können.