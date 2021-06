Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner, möchte vorab ein dickes Lob loswerden: „Es ist nicht selbstverständlich, in so einer schwierigen Situation so viel anzubieten“, sagt er an die Adresse der Jugendpfleger der VG Betzdorf-Gebhardshain und der VG Kirchen gerichtet. Denn auch im zweiten Corona-Sommer haben die Jugendpflegen wieder ein großes und abwechslungsreiches Programm für die kommenden Sommerferien auf die Beine gestellt.