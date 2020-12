Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 21:00 Uhr

Niederfischbach/Brachbach

Angebot auch in Niederfischbach und Brachbach: Sommerschule will Kernkompetenzen fördern

In der vorletzten Woche der Sommerferien ist die Sommerschule im Bereich der Verbandsgemeinde Kirchen an der W.E.-Ketteler-Grundschule in Niederfischbach gestartet. In dieser Woche wird nun die Sommerschule an der Petrus-Canisius-Grundschule in Brachbach angeboten.