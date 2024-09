Altenkirchen

Anfrage hakt beim Thema Krankenhaus Altenkirchen nach: Neubau nicht zielführend?

i Wie geht es weiter mit den Krankenhäusern in der Region? Das ist die Frage, die Menschen bewegt. Foto: Markus Eschenauer

„Trotz geänderter Rahmenbedingungen – 400 statt 260 geplanter Betten, gestiegener Kosten und die Einbeziehung weiterer Standorte – halten die Landesregierung und die DRK-Trägergesellschaft scheinbar an dem Standort Müschenbach für einen Neubau eines Westerwaldklinikums fest“, so die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber und Michael Wäschenbach in einer Presseinfo.