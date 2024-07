Plus Scheuerfeld/Gebhardshain

An zwei Schulen wird gewerkelt: Überfälliger Anbau für Schule in Scheuerfeld wird Realität

i VG-Bürgermeister Joachim Brenner (links) und leitender Architekt Josua Straka auf der frischen Baustelle an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gebhardshain. Foto: Thomas Leurs

An zwei Schulen wird in diesen Sommerferien gearbeitet. Einmal in Gebhardshain an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Dort werden die sanitären Anlagen erneuert, in der Maximilian-Kolbe-Schule in Scheuerfeld kommt ein Anbau für zwei Klassenräume hinzu. Für den Bürgermeister Harald Dohm eine große Freude. Hat der Rat doch lange dafür gekämpft.