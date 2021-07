An der Ahr und im Bergischen: Retter aus dem AK-Land helfen Flutopfern

Größere Unwetterschäden sind dem AK-Land in diesen Tagen erspart geblieben. Doch in die Erleichterung darüber mischt sich Entsetzen über die teils apokalyptischen Bilder vor allem aus dem Ahrtal, das in beispielloser Weise von den Überflutungen betroffen ist – mit mehreren Todesopfern, vielen Vermissten und eingestürzten Häusern. Aber auch handfeste Hilfe kommt aus dem Kreis Altenkirchen: Weit mehr als 200 Kräfte der Feuerwehren, der Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Kreises, die federführend vom DRK getragen wird sowie von THW und DLRG aus allen Verbandsgemeinden des Kreises sind laut dem Kreishaus als Unterstützung in den Katastrophengebieten im Einsatz – zum einen im Landkreis Ahrweiler und zum anderen im benachbarten Oberbergischen Kreis.