Betzdorf

Vor 17 Jahren floh die Familie Wali (alle Namen von der Redaktion geändert) vor dem Irakkrieg nach Europa. Haias (57) und seine Frau Ashtar (52) leben seitdem in Betzdorf, während die Mutter des Ehemanns später wieder in die irakische Hauptstadt Bagdad zurückkehrte. Regelmäßig indes kommt sie wieder nach Betzdorf, wo sie ein Zweifamilienhaus gekauft hat. In der einen Wohnung lebt das Paar mit seinen vier Kindern, die andere bleibt der Mutter für ihre Besuche vorbehalten.