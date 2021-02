Amtsgericht: Bewährungsstrafe für jungen Gewalttäter aus Altenkirchen

Das erleben Prozessbeobachter auch nicht alle Tage, dass ein Angeklagter nach einer Verhandlung morgens am Gericht am selben Nachmittag noch ein Vorstellungsgespräch hat. Diese Episode zeigt jedoch eindrucksvoll die Widersprüchlichkeiten im Leben des Anatoli B. aus Altenkirchen. Auf der einen Seite ein junger Mann, der es, so die Verteidigung, gewohnt ist, hart zu arbeiten, auf der anderen Seite aber, wenn er mit seiner Clique unterwegs ist, schnell aus der Haut fährt. Vor allen Dingen, wenn er Alkohol, bevorzugt Wodka, getrunken hat.