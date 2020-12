Mudersbach/Betzdorf

Mit Huberta A. (65, alle Namen von der Redaktion geändert) hatte Straßenbauer Henning B. schon häufiger Kontroversen. So auch im August 2019, als er für Bauarbeiten am Rande zum Grundstück der Rentnerin in Mudersbach engagiert wurde, berichtete der 36-Jährige jetzt im Zeugenstand des Betzdorfer Amtsgerichts: Er sei gerade im Begriff gewesen, ein Seil um zuvor gesetzte Vermessungsstäbe zu spannen, als die 65-Jährige ihn mit übelsten Beleidigungen überzogen habe. Und damit nicht genug: Kurz darauf habe die Frau ihm einen der Fluchtstäbe mit eiserner Spitze an den linken Ellenbogen geworfen.