Amtsgericht Betzdorf verhängt Bewährungsstrafe: Nachtportier klaute 400 Euro aus Hoteltresor

Wegen Geldfälschung in zwei Fällen in Tateinheit mit Diebstahl ist gestern ein 24-Jähriger am Betzdorfer Amtsgericht unter Einbeziehung der Strafen eines anderen Urteils zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Schöffengericht um Richterin Beatrice Haas sah es als erwiesen an, dass Andi O. (Namen von der Redaktion geändert) sich 2018 als Nachtportier am Tresor des eigenen Arbeitgebers – ein Hotel in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – bedient hatte.