Amtsgericht Betzdorf: Staranwalt Kaplan demontiert mutmaßliches Opfer

Besuch eines Staranwalts am Amtsgericht Betzdorf: Mustafa Kaplan aus Köln wurde international als Verteidiger des Hauptangeklagten im Mordprozess am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke bekannt und hat den türkischen Staatspräsidenten Erdogan im Böhmermann-Satire-Streit vertreten. In Betzdorf war er Anwalt des 36-jährigen Micha R., der in einer Juninacht 2014 seine damalige Freundin in einer Betzdorfer Wohnung geschlagen, gewürgt und mit dem Kopf auf den Boden geschleudert haben soll. Gefährliche Körperverletzung, lautete die Anklage. Im Namen seines Mandanten, der die Aussage verweigerte, erklärte Kaplan, es sei lediglich ein verbaler Streit gewesen.