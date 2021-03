Manche Paare gehen nicht im Guten auseinander. Dies zeigte sich in einer Verhandlung am Montag vor dem Amtsgericht in Betzdorf. Verteidiger Torben Maas spricht sogar von einer „Vendetta zwischen ehemaligen Lebensgefährten“. Schauplatz des vermeintlichen Racheakts war ein Ort im Wisserland, genauer gesagt, eine Jagdhütte.