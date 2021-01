Betzdorf

Hunde dürfen auf dem eigenen Grundstück zwar frei herumlaufen, aber wehe sie büxen aus. Das könnte Konsequenzen haben. So muss eine Hundebesitzerin aus Betzdorf eine Geldbuße von 400 Euro an den Förderverein des Zoos in Neuwied bezahlen. Diesen Beschluss fasste Richter Tim Hartmann bei einer Verhandlung am Montagmorgen vor dem Amtsgericht in Betzdorf.