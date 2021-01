Amtsgericht Betzdorf: Hat Zwölfjährige Missbrauch nur geträumt?

Betzdorf

Ein 64-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Kirchen muss sich derzeit wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorm Betzdorfer Amtsgericht verantworten. Otto E. (alle Namen von der Redaktion geändert) wird vorgeworfen, sich 2019 in einer Aprilnacht in seiner Wohnung an Maria O., der damals zwölfjährigen Tochter seiner Partnerin, vergangen zu haben. Otto E. streitet die Vorwürfe jedoch vehement ab. Vor Gericht äußerte er den Verdacht, dass Maria den Missbrauch nur geträumt haben könnte: Ihm sei damals mehrfach aufgefallen, dass das Mädchen derartig intensiv träume, dass sie sogar im Schlaf vor sich hinplappere. Es sei wahr, dass er in der Nacht in Marias Zimmer gewesen sei: Aber nur, um den Fernseher sowie das Licht auszuschalten. Sonst sei nichts gewesen.