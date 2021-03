Benno E. (49, alle Namen von der Redaktion geändert) ist gestern wegen Körperverletzung am Betzdorfer Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Richter Tim Hartmann sah es als erwiesen an, dass der 49-Jährige im September letzten Jahres seine Ex-Freundin Yvonne O. (51) in seiner Betzdorfer Wohnung gewürgt und geschlagen hatte. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, Benno E. bekommt einen Bewährungshelfer zugeteilt und muss 80 Sozialstunden ableisten.