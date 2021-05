Amtsgericht Betzdorf: Einkauf mit falschem 20-Euro-Schein bleibt ohne Strafe

Erinnern Sie sich noch? Früher stand auf einigen DM-Geldscheinen der Warnhinweis: „Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft“. Das steht dort heute nicht mehr, aber strafbar ist es immer noch. Freigesprochen wurde hingegen ein Mann, der sich am Montag vor dem Amtsgericht Betzdorf verantworten musste, weil er in Wissen mit einem falschen 20-Euro-Schein bezahlen wollte.