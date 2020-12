Amtsgericht Betzdorf: Drei Autoknacker müssen 18 Monate hinter Gitter

Kreis Altenkirchen

Eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung: So lautet das Urteil gegen drei Männer (23, 48 und 59 Jahre alt), die als Teil einer Bande am Versuch beteiligt gewesen sind, am 26. Juni in Flammersfeld hochwertige Autos zu stehlen, deren Schlüssellos-Technik („Keyless Go“) überlistet werden sollte. Das Schöffengericht am Amtsgericht Betzdorf unter dem Vorsitz von Richterin Melanie Neeb sieht es als erwiesen an, dass sich das Trio des schweren Bandendiebstahls schuldig gemacht hat, weil es in Strukturen einer Bande eingebunden war, der allein im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei Betzdorf 40 Autodiebstähle – immer handelte es sich um hochwertige Fahrzeuge – vollendet haben soll.