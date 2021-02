Amtsgericht Altenkirchen: Kein Urteil gegen Mitglied von „Chaos-WG“

Es war eine ziemlich chaotische „Wohngemeinschaft“, die sich im November 2019 im alten Forsthaus in Altenkirchen, einem unbewohnten und zurückstehenden Gebäude an der Kölner Straße nahe der Aral-Tankstelle, zusammengefunden hatte. Eine Gruppe jüngerer Leute hauste dort gemeinsam, Alkohol und Betäubungsmittel spielten eine große Rolle – bis die Polizei am 19. November das Haus räumte und vier Personen vorübergehend festnahm. Nun beschäftigte deren Treiben das Altenkirchener Amtsgericht. Einem inzwischen 22-Jährigen wurde vorgeworfen, bei einem Einbruch in ein Gebäude weiter stadtauswärts an der Kölner Straße eine Kamera und eine Matratze gestohlen zu haben.