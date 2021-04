Amtsgericht Altenkirchen: Bewährungsstrafe für 33-Jährigen, weil er Kinderpornos sammelte

Fast 6000 kinder- und jugendpornografische Bilddateien fand die Polizei im Mai 2019 bei einer Hausdurchsuchung auf Festplatten eines Westerwälders. Nun hat das Amtsgericht Altenkirchen den inzwischen 33-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss der geständige Hartz-IV-Empfänger eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro in 20 Monatsraten an den Kinderschutzbund Hachenburg zahlen.