Amtseinführungen: Erst Christian Peter, dann Andreas Hundhausen

Gleich zwei Mal war die Giebelwaldhalle in Mudersbach dieser Tage Schauplatz einer für die Region wichtigen Amtseinführung: Am Mittwoch bekam hier der neue Ortsbürgermeister von Mudersbach, Christian Peter, die Amtsurkunde überreicht, und am gestrigen Donnerstag war es Andreas Hundhausen, der an diesem Ort offiziell zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen ernannt wurde. Beide waren am 6. Juni zum Nachfolger des im Februar verstorbenen Maik Köhler gewählt worden, der bekanntlich beide Ämter in Personalunion ausgeübt hatte.