„Wenn man das Ambiente hier sieht, hat man das Gefühl, als wäre man bei Edgar Wallace in London an der Themse“, sagt Ehrengast Peter Enders auf der Bühne. Der Landrat des Kreises Altenkirchen hat die Betzdorfer Unterwelt an der Sieg ganz gut beschrieben. Der Parkplatz unter dem Busbahnhof war an diesem Samstagabend ein Tatort der besonderen Art.